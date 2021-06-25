Модернизация медицинских лабораторий Нижегородской области обойдется в 147 млн рублей

В 2021 году на закупку нового оборудования для медицинских лабораторий Нижегородской области направят 147 миллионов рублей. Деньги на модернизацию выделят на условиях софинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Более 109 миллионов рублей поступит из федерального бюджета, а оставшиеся деньги выделят из бюджета области.

Современное оборудование закупят для тех медицинских организаций, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Например, технику заменят в больницах №2 и №23 Нижнего Новгорода, в Нижегородском СПИД-центре, а также в центральный больницах Бора, Городца, Шахуньи и Лысково.

Новое оборудование появится и в больнице №2 Дзержинска и центральной городской больнице Арзамаса.

- Парк медицинской техники значительно обновляется благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин. - Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи во всех районах региона.

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