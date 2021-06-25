На строительство семи школ в Нижегородской области выделят 1,7 млрд рублей

Нижегородская область получит 1,7 миллиард рублей на строительство и реконструкцию школ. Средства будут направлены для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях и улучшения условий образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородская область – один из крупнейших промышленных и инновационных регионов страны. Качество образования здесь имеет решающее значение для дальнейшего развития, - подчеркнул председатель комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Так, новая школа на 1 тысячу учащихся появится в районе улицы Козерадского в Выксе, ещё одно образовательное учреждение (400 мест) с индивидуальной блочной газовой котельной построят в рабочем поселке Виля.

Школу на 792 ученика возведут также в микрорайоне №3 в Кстово. Будет открыта школа и в селе Большая Ельня, в неё смогут ходить 1 225 человек. На Бору для строительства школы на 1 тысячу человек выбран участок в районе Боталово-4.

Кроме того, к двум школам Нижнего Новгорода планируется возвести пристрои. Известно, что дополнительный корпус на 250 учащихся появится в школе №168 в микрорайоне Сортировочный, другое пристроенное здание будет относиться к школе №117 в Сормовском районе.

- Мы благодарны за поддержку наших проектов. Каждый из создаваемых и реконструируемых объектов обязательно будет востребован, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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