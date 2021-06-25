Имущество на полмиллиона вынесли со стадиона «Нижний Новгород». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дорогостоящие кабели украли неизвестные со стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке. Когда они пропали, точно не установлено, однако известно, что это случилось в период с июня 2020 год по май 2021-го, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

«С заявлением в полицию обратился главный инспектор службы безопасности компании, которая являлась генеральным подрядчиком при строительстве стадиона – именно ей принадлежали украденные электрические и коммутационные кабели», - пояснил источник.

Стоимость похищенного составила чуть более 508 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.