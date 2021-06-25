Режим высокой пожароопасности лесов сохранится в Нижегородской области с 26 по 30 июня

С 26 по 30 июня в Нижнем Новгороде и области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Как следствие из-за аномальной жары повышается уровень возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При обнаружении природного пожара будьте осторожны и незамедлительно вызовите пожарных.
– Соблюдайте запрет на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, – подчеркнули специалисты.
Рекомендуется также не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!