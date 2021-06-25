Режим высокой пожароопасности лесов сохранится в Нижегородской области с 26 по 30 июня

С 26 по 30 июня в Нижнем Новгороде и области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Как следствие из-за аномальной жары повышается уровень возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При обнаружении природного пожара будьте осторожны и незамедлительно вызовите пожарных.

– Соблюдайте запрет на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, – подчеркнули специалисты.

Рекомендуется также не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах.

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