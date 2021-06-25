Движение транспорта ограничат по Нижневолжской набережной 26 июня

26 июня движение по Нижне-Волжской набережной, по площадям Благовещенской и Маркина будет приостановлено. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Уже в эту субботу в Нижнем Новгороде состоится третий день фестиваля «Столица закатов». В связи с этим с 00:01 до 23:59 26 июня движение транспорта по Нижневолжской набережной, по Благовещенской площади и площади Маркина будет запрещено. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Машины пустят в объезд по прилегающим улицам. Необходимо отметить, что в этот день изменится и движение общественного транспорта.

Автобус №А-5 будет курсировать в обе стороны по Ильинской улице, улице Добролюбова, Зеленскому съезду.

Автобусы №А-1, А-3, А-61, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 поедут до площади Свободы - по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького. В обратную сторону (в направлении Канавинского моста) автобусы проследуют по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.

Другие автобусы №А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобус 304 будут идти в направлении улицы Минина: по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварская, улице Пискунова. В направлении Канавинского моста: по улице Пискунова, улице Варварская, площади Минина и Пожарского, улице Варварская, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большая Покровская, улице Малая Покровская и Похвалинскому съезду.

Автобусы № А-71, А-95 поедут до площади Минина и Пожарского по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице. В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.

Автобусы №Т-87 будут ходить только до остановки «Стрелка».

Также 26 июня от остановок «Благовещенская площадь» и «Стрелка» будут организованы дополнительные рейсы следующих автобусов: А-1, А-19, А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-40, А-43, А-45, А-48, А-52, А-58, А-64, А-71, А-95.

До 23:00 продлят работу трамвая №2 и троллейбусов №9 и №31.

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