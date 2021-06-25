Спортивный клуб с бассейном появится в Дзержинске за 70 млн рублей

Спортивный клуб с бассейном построят в Дзержинске. На эти цели будет выделена сумма в размере 70 миллионов рублей и участок площадью в 20,5 тысяч квадратных метров. Работы по возведению займут 18 месяцев. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Также одобрена заявка ООО «Трансметалл». Компания получит участок площадью 9,1 тысяч квадратных метров под строительство производственной базы по обработке металла. Здание будут строить в Сормовском районе Нижнего Новгорода за 35 миллионов рублей. Реализация проекта займет один год.

Ещё было получено положительное заключение на выделение участка под строительство лыжной базы в Дзержинске. Фонд развития триатлона инвестирует в этот проект 8 миллионов рублей. Под строительство выделен участок в 6,3 тысяч квадратных метров, а реализация проекта займет 18 месяцев.

Отметим, что в ходе заседания были также одобрены ещё 9 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.

Реализация данных проектов позволит создать 85 новых рабочих мест.

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