«За бортом +37, а тут снег»: Загадочный сугроб удивил жителей Богородска

Загадочный сугроб удивил жителей Богородска. ФОТО: "Нижний № 1"

Прогуливаясь по Богородску в тридцати градусную жару, местные жители глазам своим не поверили – прямо перед ними на зеленой травке лежал… снежный сугроб. Откуда он взялся посреди лета, они даже не могли себе представить.

- За бортом +37 градусов, а тут снег, - поделилась видео подписчица канала «Нижний № 1». – Вот такой феномен мы увидели. Не знаю, откуда он здесь взялся. Но тут куча огромная снега.

Правда, вскоре тайна прояснилось. Как оказалось, сугроб снега появился не где-нибудь, а в аккурат возле ФОКа. Так что, по всей вероятности, снег и лед просто выгрузили оттуда.

Напомним, вот уже неделю в Нижнем Новгороде стоит аномальная жара. Днем столбики термометров достигают отметки в +33…+34 градуса. Нижегородцы изнывают на городских пляжах и у фонтанов. И ближайшие выходные облегчения не принесут.