Дело возбудили после вспышки коронавируса в нижегородском лагере «Кипячий ключ»

Административно дело было возбуждено после вспышки коронавируса в детском лагере «Кипячий ключ» в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

-Сейчас Роспотребнадзор проводит расследование по факту группового заболевания коронавирусом в детском лагере. В общей сложности, там заразились 9 человек, в том числе пять сотрудников, - сообщается на сайте ведомства. – Все заболевшие сотрудники не были вакцинированы от коронавируса.

Постановлением главного санитарного врача с 12 июня была приостановлена работа первой смены в этом лагере. Все дети уже вернулись домой. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

- В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения коронавирусных ограничений, - рассказали в Роспотребнадзоре. – Во-первых, проводилось массовое мероприятие. Кроме того, был нарушен режим отрядной изоляции. Также были допущены нарушения режима проветривания и обеззараживания. По данному факту сейчас возбуждено административное дело, материалы переданы в суд.

Сам детский лагерь закрыт сроком на 14 дней. Все заболевшие сотрудники отстранены от работы.