20 новых автобусов поступило в Нижний Новгород

На маршрут автобусы выйдут примерно в начале июля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автобусный парк Нижнего Новгорода пополнился 20 новыми «ЛиАЗами». Их закупили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Нижегородской области.

- Первая партия автобусов поступила в наш регион в конце прошлого года. С того момента в область поставлено в целом 84 автобуса, которые уже работают на социальных маршрутах, - напомнил глава региона Глеб Никитин.

Низкопольные автобусы передали на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс». Внутри они оборудованы противоскользящим напольным покрытием и антивандальными креслами. Помимо этого, транспорт приспособлен для перевозки маломобильных граждан, детей в колясках и пенсионеров. В нём оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

Сейчас на новые автобусы будут оформлять номера и ОСАГО, а уже в начале июля «ЛиАЗы» выйдут работать на одном из самых востребованных в городе маршрутов – А-40 «Улица Янки Купалы – Верхние Печеры».

К слову, те автобусы, которые сейчас работают на этом маршруте, распределят для усиления других маршрутов.

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