Движение на участке улицы Центральной в Нижнем Новгороде запретят с 25 по 28 июня

Движение транспорта на участке улицы Центральной в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд ограничат в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать напротив дома №188 по улице Александровская Слобода. Ограничения будут действовать с 08:00 25 июня до 06:00 28 июня.

Машины пустят в объезд по прилегающим улицам Добрососедской и Солнечной.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что похожие ограничения в движении транспорта будут действовать напротив дома №37 по улице Генкиной в Нижнем Новгороде.

Будут вноситься изменения в организацию движения транспорта и на проспекте Гагарина. Там рабочие приступили к ремонту проезжей части.

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