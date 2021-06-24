Движение на участке улицы Центральной в Нижнем Новгороде запретят с 25 по 28 июня

Движение транспорта на участке улицы Центральной в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд ограничат в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Транспорт не сможет проехать напротив дома №188 по улице Александровская Слобода. Ограничения будут действовать с 08:00 25 июня до 06:00 28 июня.
Машины пустят в объезд по прилегающим улицам Добрососедской и Солнечной.
Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что похожие ограничения в движении транспорта будут действовать напротив дома №37 по улице Генкиной в Нижнем Новгороде.
Будут вноситься изменения в организацию движения транспорта и на проспекте Гагарина. Там рабочие приступили к ремонту проезжей части.
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