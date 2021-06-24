Работы по установке фонтана на Нижневолжской набережной завершены на 95%

На Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде полным ходом идёт обновление территории. Сейчас недалеко от речного вокзала рабочие устанавливают фонтан, его готовность составляет 95%. Об этом сообщает «Newsroom24» со ссылкой на АНО «Центр 800».

Также ведётся укладка брусчатки, подготавливается основание под велодорожку и проводятся пуско-наладочные работы

Обновленное общественное пространство нижегородцы увидят уже в июле. Проект предусматривает появление дополнительного озеленения и освещения, установку теневых навесов для ожидания речного транспорта, дополнительную уличную мебель, детскую и спортивную площадки.

Не стоит забывать, что на участке протяженностью 300 метров - от Георгиевского съезда в сторону катера «Герой» проводится прокладка кабеля электроснабжения.

Напомним, что территорию набережной обновляют в рамках программы «Среда 800» за 150 миллионов рублей.

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