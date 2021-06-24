Кишечная палочка обнаружена в сливочном масле нижегородского производителя

В сливочном масле производства Нижегородской области обнаружена концентрация бактерий кишечной палочки выше установленной нормы. Производителю рекомендовано устранить данное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

- В молочной промышленности бактерии группы кишечной палочки (БГКП), являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов, - отметили специалисты.

Однако известно, что наличие кишечной палочки может стать причиной порчи молочных продуктов, то есть негативно скажется на выходе продукции и сроке его годности.

То есть кишечная палочка предоставляет опасность и для здоровья человека, она может привести к пищевым отравлениям, а при наличии патогенных штаммов и к пищевым токсикоинфекциям.

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