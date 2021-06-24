Санитарная авиация региона совершила 118 вылетов с начала года

114 пациентов доставлено из районов в больницы Нижнего Новгорода. Фото: Министерство здравоохранения Нижегородской области.

С начала 2021 года санитарная авиация Нижегородской области выполнила 118 вылетов на вертолете «Ансат», оснащенном необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Специальная бригада медиков, владеющая навыками работы в условиях полёта, эвакуировала из районов в больницы Нижнего Новгорода 114 пациентов, в том числе 8 детей (одному из малышей не было и года). В итоге все пациенты смогли своевременно получить высококвалифицированную помощь.

- Не только пациенты эвакуируются в профильные стационары. Бывают ситуации, когда врач нужен пациенту здесь, на месте, - подчеркнул главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов. - При помощи санавиации в отдаленные районы Нижегородской области в команде с анестезиологами-реаниматологами прибывают и узкопрофильные специалисты.

Отметим, что санитарная авиация имеет большое преимущество перед передвижением наземным транспортом, так как в экстренных случаях счет идет на часы и даже минуты.

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