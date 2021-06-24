Участок улицы Генкиной в Нижнем Новгороде перекроют для движения на выходные

На участке дороги по ул. Генкиной временно прекратят движение транспорта. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Движение транспорта по улице Генкиной в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд транспорта будет запрещен на участке напротив дома №37. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 18:00 25 июня до 06:00 28 июня. На дороге будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги. Для автомобилистов предусмотрен объезд перекрытого участка по улице Невзоровых и улице Республиканской.
Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 25 июня на пресечении улиц Малой Ямской и Красносельской временно приостановят движение транспорта. В связи с этим изменения появятся и на маршрутах трамваев.
Кроме того, на проспекте Гагарина стартовали работы по замене асфальта. Отмечается, что в ходе проведения работ будут вноситься изменения в организацию движения транспорта.
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