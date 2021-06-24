Абсолютный рекорд: 8 600 нижегородцев сделали прививку от коронавируса за сутки

Рекордное число нижегородцев сделали прививку от коронавируса за последние сутки. Только за 23 июня пункты вакцинации посетило 8 600 человек. Всего среди привитых насчитывается 432,8 тысяч жителей Нижегородской области.

- Спасибо за борьбу, - поблагодарил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Накануне в Нижний Новгород также поступила очередная партия вакцины от вируса COVID-19, отгружено было 483,4 тысячи доз.

В свою очередь, медики готовы проводить процедуру вакцинации на предприятиях. Принимать будут группы от 25 человек.

Сейчас наблюдается эпидемиологический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, также растёт и число летальных исходов. Например, вчера, 23 июня, из-за COVID-19 не стало двадцати двух нижегородцев.

- Все умершие не были привиты, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

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