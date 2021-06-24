18 человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала купального сезона

С начала купального сезона 18 человек утонули в водоемах Нижегородской области.
Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Катастрофическая ситуация с гибелью людей на водоемах сложилась в Нижегородской области. Купальный сезон стартовал 1 июня, но за это время число утонувших успело достигнуть 18 человек, среди которых четверо – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
- Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года насчитывалось 11 погибших, в том числе один ребенок, - делятся специалисты.
Неутешительные новости поступают буквально изо дня в день. На 21 июня в регионе насчитывалось только восемь погибших людей на водоемах, однако за последние три дня данные сильно возросли.
Так, к примеру, сегодня стало известно о трагедии в Павлово. Там из Оки было извлечено тело девочки-подростка. Немногим ранее, 22 июня, на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде погиб 20-летний парень.
- Анализ гибели показал, что все трагедии зарегистрированы в несанкционированных местах для купания, - отмечают в МЧС.
В очередной раз напоминаем нижегородцам, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде.
Купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
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