Президент Мининского университета Лев Шапошников стал Почетным гражданином Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба НГПУ им. К.Минина

Президенту Мининского университета Льву Евгеньевичу Шапошникову присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Соответствующее решение было принято на заседании Гордумы 23 июня.

С заслуженной наградой Льва Шапошникова поздравил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. Он отметил, что Лев Евгеньевич внес огромный вклад в просветительскую деятельность на уровне города, региона и страны.

«Глубоко уважаю за преданность делу – практически все 50 лет своей научно-педагогической деятельности профессор Шапошников посвятил нашему вузу, был на страже сохранения истории и идентичности Мининского, обеспечивал преемственность поколений. И я во многом благодарен ему за советы и поддержку, которую он мне постоянно оказывает. Особенно, когда я только пришел на службу в университет» - сказал Виктор Сдобняков.

Звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» было присвоено шести нижегородцам: генеральному директору АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» Василию Шупранову, президенту НГПУ имени Козьмы Минина Льву Шапошникову,

художественному руководителю и режиссеру театра «Пиано» Владимиру Чикишеву, председателю «Союза промышленников и предпринимателей «Единое Сормово» Валерию Моисееву, ветерану труда, мастеру спорта международного класса, чемпиону и серебряному призеру Чемпионатов Мира, двукратному чемпиону Европы, 42-кратному рекордсмену Мира, победителю и призеру международных и всесоюзных соревнований по парашютному спорту Вячеславу Шарабанову, а также

депутату Годумы, бывшему главе Нижнего Новгорода Вадиму Булавинову. Их имена также будут занесены в Книгу почета города Нижнего Новгорода.

Торжественное вручение удостоверений и знаков отличия состоится в День города.