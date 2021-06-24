13-летняя девочка утонула на Оке в Павлово

Девочка-подросток 13 лет утонула в акватории Оки в Павлово. О трагедии стало известно в 11 утра 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Оказалось, что место, в котором утонула школьница, не было оборудовано для купания.

- Обстоятельства гибели устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

Уже несколько дней в Нижегородской области держится аномальная жара, из-за чего люди всё чаще выбираются на отдых у водоёмов. К сожалению, в связи с этим растет и количество происшествий на воде, поэтому советуем всем не пренебрегать правилами поведения на воде.

Купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

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