Почти 300 км проводов уберут под землю в Нижнем Новгороде

Почти 300 км кабельных линий перенесут под землю в рамках пилотного проекта «Чистое небо». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Около 300 километров кабельных линий перенесут под землю в Нижнем Новгороде. В рамках пилотного проекта «Чистое небо» не используемые провода и перетяжки уберут с 71 улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Думаю, многие со мной согласятся, что паутина разнообразных проводов над головой не добавляет привлекательности городскому пейзажу, - поделился глава города Юрий Шалабаев.

Проект будут реализовывать в исторической части Нижнего Новгорода: на территории Гребного канала и улице Советской до Московского вокзала. На эти цели из муниципального бюджета направят 150 миллионов рублей.

Планируется восстановить и отремонтировать существующие кабельные канализации общей протяженностью 3,16 километра, а также проложить новые общей протяженностью 5,272 километров.

Переносить под землю будут существующие кабельные канализации общей протяженностью 293,18 километра.

Напомним, что проекта «Чистое небо» стартовал в 2020 году и проводится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Ранее специалисты убрали троллейбусные провода на площади Минина, а также на улицах Родионова и Большой Печерской.

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