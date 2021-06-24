В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 122 845 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 026 зараженных, а остальные 69 819 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 427 человек) и на Бору (6 055 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (140 человек) и Спасском районе (175 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 879

Ленинский – 8 030

Советский – 7 488

Московский – 5 655

Сормовский – 5 595

Канавинский – 5 493

Приокский – 4 063

Нижегородский – 3 823

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