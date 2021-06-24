Ещё у 291 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 24 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 122 546 человек. За сутки выявлено 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 137 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 115 261 житель региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 044 – за последние сутки умерло ещё двадцать два нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 534 человека), Московская область (2 323 человека), Санкт-Петербург (1 092 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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