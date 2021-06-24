Режим ЧС ввели в центре Нижнего Новгорода из-за аварийных домов

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Нижегородского района в Нижнем Новгороде. Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, которую представляют 9 аварийных домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В первую очередь, угроза обрушения конструкций касается объекта культурного наследия площадью 770 квадратных метров, расположенного по улице Студёная (№49/6).

Контролировать ситуацию также необходимо за домом 45/40 по улице Малая Ямская, его площадь составляет 525 квадратных метров. Опасной зоной также считаются несколько домов на улице Ильинской (№115 Б, №103 литера Ж, №139) и четыре дома на улице Нижегородской (№16, №20, №33, №27).

Опасные зоны поручено оградить, за объектами установить постоянное наблюдение. При обнаружении ухудшения состояния зданий, аварийные службы должны незамедлительно отреагировать на вызов, чтобы предупредить или ликвидировать возникновение ЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!