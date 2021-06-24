Режим ЧС ввели в центре Нижнего Новгорода из-за аварийных домов

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Нижегородского района в Нижнем Новгороде. Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, которую представляют 9 аварийных домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В первую очередь, угроза обрушения конструкций касается объекта культурного наследия площадью 770 квадратных метров, расположенного по улице Студёная (№49/6).
Контролировать ситуацию также необходимо за домом 45/40 по улице Малая Ямская, его площадь составляет 525 квадратных метров. Опасной зоной также считаются несколько домов на улице Ильинской (№115 Б, №103 литера Ж, №139) и четыре дома на улице Нижегородской (№16, №20, №33, №27).
Опасные зоны поручено оградить, за объектами установить постоянное наблюдение. При обнаружении ухудшения состояния зданий, аварийные службы должны незамедлительно отреагировать на вызов, чтобы предупредить или ликвидировать возникновение ЧС.
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