Пять улиц останутся без света в Ленинском районе 24 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабное отключение электроэнергии ожидается в Ленинском районе днем 24 июня. Из-за проведения плановых работ без света останутся жители сразу пяти улиц, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, отключения электроэнергии пройдут на улицах Матросская, Баумана, Каширская, Заводская и переулок Вайгач. Света здесь не будет с 9:00 до 16:00.

Кроме того, более десяти домов и школа останутся сегодня без электричества в Московском районе. Без света придется сидеть жителям домов №№ 7,8,10,12,14,16 по улице Авангардная, домов №13-18 по улице Никонова, а также электричество отключат в школе №86. Возобновить подачу электроэнергии по этим адресам планируется в 17 часов.