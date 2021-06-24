Фестиваль «Рок чистой воды» в Нижнем Новгороде отменили из-за коронавируса. Фото: страница фестиваля в соцсети

В Нижнем Новгороде из-за коронавирусных ограничений отменили фестиваль «Рок чистой воды». Об этом сообщили организаторы на своей странице в соцсети.

«Оргкомитет фестиваля вынужден вновь сообщить об его отмене. Причиной послужили ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка и резкое увеличение роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Мы не можем рисковать здоровьем гостей фестиваля и музыкантов, его участников, и переносим «Рок чистой воды» на конец июля 2022 года», - говорится в сообщении.

Также организаторы подчеркивают, что дополнительной причиной отмены фестиваля стали новые ограничения, введенные губернатором Нижегородской области с 18 июня. В соответствии с новыми правилами посещать массовые мероприятия могут только люди, сделавшие прививку от COVID-19, имеющие антитела или свежий ПЦР-тест.

«Мы не хотим разделять гостей ни по какому признаку, ограничивающему их вход на фестивальную площадку. Мы с уважением относимся к свободе выбора каждого и убеждены, что запреты совсем не способствуют созданию той атмосферы праздника, которую все мы ждем от фестиваля», - пояснил председатель оргкомитета, продюсер фестиваля «Рок чистой воды» Игорь Крупин.

Фестиваль «Рок чистой воды» должен был пройти 24 июля на площади Минина. Среди участников мероприятия были заявлены «Чиж&Co», «Воскресение», Сергей Галанин и группа «СеьГа», «Последний приют», «Корсар», Вадим Демидов и другие.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был отменен концерт группы "Руки вверх!", который должен был состояться 26 июня на стадионе "Нижний Новгород".