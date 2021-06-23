В Дзержинске рейды проверок соблюдения масочного режима в торговых точках станут ежедневными Фото: пресс-служба правительства региона.

Сотрудники департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города провели проверку в Дзержинске в среду, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- По результатам сегодняшнего рейда могу отметить, что ответственность и продавцов, и покупателей снизилась. Крупных нарушений не выявлено, но небольшие недочеты есть. Также пришлось столкнуться с покупателями, отказывавшимися надеть маску, - подчеркнула директор департамента Наталия Туранова.

Ежедневно сотрудники департамента посещают от 40 до 70 торговых точек и проверяют соблюдение масочного режима, наличие антисептиков, ведение журнала замера температуры сотрудников, наличие перчаток и регулярность обработки поверхностей дезинфицирующими средствами.

- Пока мы только напоминаем руководителям и сотрудникам торговых точек о необходимости соблюдения санитарных норм, ведем разъяснительную работу с покупателями. Со следующей недели перейдем от разъяснительных бесед к административным мерам воздействия, - подчеркнула Наталия Туранова.

Напомним, что Департамент благоустройства и дорожного хозяйства и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Дзержинска Нижегородской области совместно с компаниями-перевозчиков провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. По результатам проверок нарушений не выявили и не составили ни одного протокола.