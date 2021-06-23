Движение трамваев ограничат на пересечении улиц М. Ямской и Красносельской с 25 июня

Движение трамваев ограничат на пересечении ул. М. Ямской и Красносельской с 25 июня Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на пресечении улиц Малой Ямской и Красносельской с 22.00 25 июня до 05.00 28 июня. Причиной станет капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, трамваи маршрутов № 1 и № 21 временно не будут ходить, а трамвай маршрута № 27 поедет по Ильинской улице, улице Маслякова до остановки «Улица Маслякова» в оба направления.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде. Всего город ждет 11 таких трамваев. Стоит отметить, что Нижний Новгород является одним из первых городов России, в котором уже появился электрический трамвай.

Также, движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.