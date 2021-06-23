10 квартир для детей-сирот передадут Нижнему Новгороду

10 квартир для детей-сирот будут переданы Нижнему Новгороду. Соответствующее решение было принято на заседании городской Думы, состоявшемся 23 июня.

- Все эти квартиры были приобретены министерством социальной политики Нижегородской области по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот, - рассказали депутаты. – Восемь из них расположены в сельском поселке Новинки, одна квартира – в деревне Ближнее Константиново в Приокском районе, одна квартира – в Сормовском районе.

В настоящее время уже составлены акты осмотра жилых помещений. В них участвовали представители администрации города и министерства. Осмотр показал, что квартиры подлежат приемке.

Напомним, в 2020 году решением городской Думы в муниципальную собственность были приняты 118 квартир для обеспечения жильем детей-сирот.