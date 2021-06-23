Нижегородские троллейбусы станут оранжевыми Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Все нижегородские троллейбусы перекрасят в оранжевый цвет. Об этом сообщил заместитель генерального директора МП “Нижегородэлектротранс” Евгений Грабовский.

Такое решение приняли для того, чтобы привести оформление общественного транспорта Нижнего Новгорода к единому стилю.

- Весь подвижной состав будет в одном цветовом оформлении – оранжевом – с размещением на бортах символики 800-летия города и нового логотипа нижегородского транспорта – оленя. Теперь жители и гости города весь общественный транспорт будут узнавать по цвету, - пояснил заместитель генерального директора МП “Нижегородэлектротранс”.

На данный момент 14 троллейбусов уже оформлены в новом стиле и курсируют по улицам города.

- Постепенно все машины будут перекрашены в оранжевый цвет, - добавил Евгений Грабовский.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде. Всего город ждет 11 таких трамваев.