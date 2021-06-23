Певица Maruv выступит на фестивале «Столица Закатов» 26 июля

Украинская певица Maruv выступит на фестивале «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде в субботу, 26 июня. Ориентировочно, время начала выступления – 21:50. Об этом сообщается на официальной странице Instagram @nizhny800, которая посвящена подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию.

В конце концерта московская компания "Пиро-Класс", принимавшая участие во множестве международных фестивалях, запустит фейрверк.

Сообщается, что помимо певицы Maruv также выступят электронный дуэт Gambino Sound Machine (Нижний Новгород/Барселона), нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox и Blackfeel Wite.

Напомним, что попасть на фестиваль «Столица закатов» можно будет по специальному браслету, получить который можно будет в пунктах выдачи рядом с местами проведения мероприятия. Ожидается, что мероприятие станет одним из главных событий 800-летия города. Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.