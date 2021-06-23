Нижегородские компании проверят на обязательную вакцинацию после 25 июля

Проверки выполнения требований государственного санитарного врача об обязательной вакцинации ряда сотрудников предприятий Нижегородской области проведут после 25 июля 2021 года. Об этом сообщил замгубернатора региона и министр здравоохранения Давид-Мелик Гусейнов в ходе онлайн-брифинга с участием главного санитарного врача региона Наталии Кучеренко в среду, 23 июня.

У ведомства есть доступ к базе данных всех, кто привился и переболел коронавирусом. Также Минздрав готов передавать свои информационные ресурсы Роспотребнадзору по запросу.

Стоит отметить, что обязательную вакцинацию от коронавируса работников ряда профессий ввели в Нижегородской области с 21 июня.

Напомним, что Нижегородская область выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в июле. Такие прогнозы озвучил министр здравоохранения региона. Также министр подчеркнул, что в регионе стала расти потребность в вакцинации.