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Общество23 июня 2021 15:46

Нижегородские компании проверят на обязательную вакцинацию после 25 июля

Требование о вакцинации не распространяется на людей, имеющих противопоказания
Екатерина КУРОЧКИНА
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Проверки выполнения требований государственного санитарного врача об обязательной вакцинации ряда сотрудников предприятий Нижегородской области проведут после 25 июля 2021 года. Об этом сообщил замгубернатора региона и министр здравоохранения Давид-Мелик Гусейнов в ходе онлайн-брифинга с участием главного санитарного врача региона Наталии Кучеренко в среду, 23 июня.

У ведомства есть доступ к базе данных всех, кто привился и переболел коронавирусом. Также Минздрав готов передавать свои информационные ресурсы Роспотребнадзору по запросу.

Стоит отметить, что обязательную вакцинацию от коронавируса работников ряда профессий ввели в Нижегородской области с 21 июня.

Напомним, что Нижегородская область выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в июле. Такие прогнозы озвучил министр здравоохранения региона. Также министр подчеркнул, что в регионе стала расти потребность в вакцинации.