Стала известна дата концерта «Руки вверх!» в Нижнем Новгороде в 2022 году

Концерт группы переносят второй год подряд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Концерт группы «Руки вверх!», который был отменен в Нижнем Новгороде из-за пандемии, состоится 11 июня 2022 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в концертном агентстве FanGid, которое занимается организацией выступлений Сергея Жукова и его команды.

«К сожалению, из-за пандемии и введенных ограничений концерт в Нижнем Новгороде переносится на 11 июня 2022 года. Билеты будут действительны на новую дату, менять их не нужно», - подчеркнули в агентстве.

Напомним, концерт популярной группы «Руки вверх!» должен был состояться в Нижнем Новгороде еще в 2020 году, однако из-за случившейся пандемии артисты были вынуждены отменить свое выступление. Концерт перенесли на 2021 год, и, казалось бы, все складывалось хорошо: в мае заболеваемость пошла на спад, поклонники в предвкушении ждали выступления любимого артиста. Однако затем ситуация изменилась, и буквально за неделю до концерта правительство Нижегородской области ввело ряд ограничений, которые касались и массовых мероприятий в том числе. В связи с этим группа решила отменить свой большой стадионный тур по городам России, успев выступить лишь в Волгограде. 17 июня стало известно, что концерт в Нижнем Новгороде переносится на следующий год.