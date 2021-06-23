В парке «Швейцария» установят 180 лавочек и урн

90 лавочек и 90 урн установят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном Instagram парка «Швейцария».

Скамейки и урны сделаны из термообработанного дерева, по этому срок их службы составит минимум пять лет. Известно, что их уже доставили в парк.

- Они создадут уют, условия для комфортного времяпрепровождения и украсят общественное пространство „Швейцарии“. Их расставят по всей территории парка, - сообщили в Instagram парка.

Напомним, что готовность детского парка на территории парка «Швейцария» специалисты оценивают на 75%. Сейчас работы по благоустройству парка выполняют 550 человек. Детский парк площадью 3,7 гектар расположен между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На его территории будет размещено 11 детских площадок, детский веревочный городок, а также инклюзивная территория с соответсвующим оборудованием.