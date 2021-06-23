В нижегородской школе №24 проходит проверка после скандального увольнения директора

Елена Моисеева руководит школой №24 с 2006 года. Фото: Яндекс.Карты

В школе №24, где на днях без объяснения причин была уволена директор Елена Моисеева, проходит проверка. Об этом сообщила сама Елена Борисовна на своей странице в соцсети.

«22 июня в школу поступило письмо департамента кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации о проведении внеплановой выездной и документарной проверки МБОУ "Школа №24"», - написала она.

Из текста письма следует, что проверка будет проводиться с 23 по 25 июня «в целях контроля за соблюдением трудового законодательства в 2020-2021 годах».

«На моей памяти этот департамент проверку в школе проводит впервые. Сопоставив данные факты, можно предположить, что администрация города ищет основания для моего увольнения задним числом», - предполагает Елена Борисовна.

Елена Борисовна Моисеева возглавляет школу №24 с 2006 года, и за 15 лет к ней не было каких-то глобальных нареканий ни у родителей, ни у вышестоящего начальства. В пятницу, 18 июня, в разгар рабочего дня к ней неожиданно пришли из администрации и сообщили, что она уволена. Причин этого кадрового решения до сих пор так никто и не назвал. Общественность встала на защиту педагога: учителя написали открытое письмо губернатору, родители также стучатся во все двери. Сама Елена Борисовна намерена обратиться в суд, чтобы восстановить сувои трудовые права.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода прокомментировали увольнение директора школы №24.

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Тот пятничный день 18 июня выдался для Елены Борисовны хоть и насыщенным, но вполне обычным: подготовка к выдаче аттестатов девятиклассникам, прием заявлений в десятые классы, разгар ЕГЭ, встречи с родителями, текущие рабочие вопросы… Работы – нескончаемый поток, но Елена Борисовна успевала все – как-никак 15 лет в должности директора дали соответствующую закалку. Все шло своим чередом, но в середине рабочего дня у Елены Борисовны в кабинете появились сотрудницы городской администрации, которые сообщили, что она больше здесь не работает (подробности).