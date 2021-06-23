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Здоровье23 июня 2021 13:48

Треть заболевших коронавирусом в Нижегородской области - дети

Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Треть случаев заболевания коронавирусной инфекцией фиксируется среди несовершеннолетних пациентов. Об этом сообщила главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко в ходе брифинга 23 июня.

«В первую и вторую волну дети практически не болели, но сейчас треть случаев заболеваний – дети. Но они переносят заболевание легче, чем взрослые», - подчеркнула она.

Министр здравоохранения рассказал, что за прошедшие выходные только в инфекционную больницу №23 было госпитализировано 28 детей разных возрастов.

«Есть дети с поражением легких, но процент поражения не такой высокий, как у взрослого контингента. Есть один подросток 17,5 лет в средне-тяжелом состоянии, у него отягощен анамнез, много хронических заболеваний и избыточный вес», - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.