В Нижнем Новгороде запретили косить траву меньше 5 сантиметров

Городская Дума одобрила несение изменений в Правила благоустройства территории Нижнего Новгород на заседании в среду, 23 июня 2021 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям городской Думы Нижнего Новгорода.

Проект благоустройства предложила администрация региона, впоследствии его доработали с учетом замечаний прокуратуры, депутатов и управления правовой и аналитической деятельности городской Думы.

Согласно новым правилам благоустройства, установлены новые требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций. Также введены новые правила для озеленения территории. Так, косить траву необходимо при достижении высоты более 15 см, при этом запретили покос травы ниже 5 см.

Также на заседании установили запрет на размещение информационных фасадных настенных конструкций с буквами высотой более 550 мм.

Напомним, что озеленение парка "Швейцария" началось в Нижнем Новгороде. В настоящий момент зона любимого нижегородцами парка "Швейцария" благоустраивается к 800-му юбилею города.