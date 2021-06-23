Вадим Булавинов стал почетным гражданином Нижнего Новгорода

Бывший мэр Нижнего Новгорода, нынешний депутат Госдумы Вадим Булавинов сегодня стал Почетным гражданином Нижнего Новгорода. Такое решение приняли на заседании городской Думы.

- Я знаю его более 20 лет, более 10 лет мне пришлось работать под его руководством, - напомнил заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев. - Это грамотный принципиальный руководитель, который внес большой вклад в развитие города. Он ликвидировал долги и организовал системную работу по благоустройству города. Достаточно сказать, что это дважды всенародно избранный мэр города. Его программа «Город-Сад» дала свои результаты.

Напомним, ранее мы писали, что городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 23 июня 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета на текущий год предлагается увеличить на 1 млрд 717,2 млн рублей.