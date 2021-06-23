Нижегородская область выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в июле. Фото: Светлана Макеева

Нижегородская область выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в июле. Такие прогнозы озвучил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня.

«Серьезный рост будет идти на протяжении 2-3 недель, потом, в течение максимум трех недель будет некое плато, и в августе пойдет снижение. Насколько оно будет динамичным, зависит от нескольких факторов: вакцинация, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и прочих санитарных требований», - пояснил Мелик-Гусейнов.

Также министр подчеркнул, что в регионе стала расти потребность в вакцинации.

«В поликлиниках выстраиваются очереди, и это очень хорошо, что люди осознали необходимость вакцинации», - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.