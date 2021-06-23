Пожар произошел 23 июня на улице Куйбышева

В Московском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в среду, 23 июня, в 5 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в Московском районе по адресу ул.Куйбышева.

Сигнал тревоги поступил в 5 часов утра. На место сразу прибыли 1 единица техники и 4 человека личного состава МЧС. Как выяснилось позже, причиной вызова стала неисправность механизмов транспортного средства - загорелось колесо у тягача с прицепом.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал. Пожар потушили за 2 минуты.

Напомним, что две тысячи человек, в том числе 150 детей, эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за подгоревшей еды. Происшествие произошло во вторник, 22 июня, в ТРЦ Небо, который находится по адресу ул. Большая Покровская, 82.