Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода увеличена на 1,7 млрд рублей

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 23 июня 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета на текущий год предлагается увеличить на 1 млрд 717,2 млн рублей. Из них 1 млрд 477,7 млн рублей – средства межбюджетных трансфертов, 239,5 млн рублей – собственные доходы.

Напомним, 152,2 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде, 816,1 млн рублей – на содержание улично-дорожной сети, 16,1 млн рублей – на благоустройство в рамках проекта «Вам решать!», 11,1 млн рублей – на обустройство контейнерных площадок к 800-летию города, 6,2 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров, 25 млн рублей – на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

На разработку проектной документации на продление Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная» будет выделено 7,6 млн рублей, на строительство дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина – 5 млн рублей, на проектирование автомобильной дороги, соединяющей улицы Коломенская и Толбухина – 3,9 млн рублей.

Субсидии МП «Нижегородское метро» и МП «Нижегородэлектротранс» на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров составят 35 млн рублей и 9,1 млн рублей соответственно.

Кроме того, более 400 млн рублей будет выделено в 2021 – 2023 годах из областного и городского бюджетов на строительство многоквартирного жилого дома для расселения жителей аварийного дома №17А по улице Краснодонцев, пострадавшего от взрыва бытового газа в 2020 году. Из этих средств 8,7 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и 0,1 млн рублей городского софинансирования будут выделены в 2021 году.

На основании обращений депутатов городской Думы на поддержку учреждений образования, культуры и спорта города из резервного фонда будет выделено 6,3 млн рублей.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 41 млрд 279,6 млн рублей, расходная – 43 млрд 021,3 млн рублей, дефицит – 1 млрд 741,7 млн рублей.