Несколько человек заболели COVID-19 после дискотеки в детском лагере под Нижним Новгородом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области закрыли детский лагерь из-за вспышки коронавирусной инфекции после дискотеки. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга 23 июня.

По ее словам, к печальному инциденту привело нарушение учреждением предписаний Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий в помещении.

«В одном из лагерей при заезде детей была проведена дискотека в зале, после которой три или четыре ребенка в разных отрядах дали температуру. Все дети сейчас здоровы, болезнь прошла в легкой степени. Нам пришлось прекратить эту смену в данном лагере, чтобы не допустить распространение инфекции по отрядам», - пояснила Наталия Кучеренко.

При этом о каком конкретно лагере идет речь, она не уточнила.

Напомним, Роспотребнадзор Нижегородской области в преддверии летней оздоровительной кампании разработал все необходимые рекомендации, чтобы минимизировать распространения коронавирусной инфекции в детских загородных лагерях. О том, по каким правилам живут и с какими ограничениями работают детские лагеря этим летом, «Комсомолка» писала ранее.