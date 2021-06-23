В нижегородских ресторанах могут появиться зоны, свободные от COVID. Фото: Иван Макеев

В нижегородских ресторанах могут появиться зоны, свободные от COVID-19 – наподобие зала для некурящих. Это может случиться, если рестораторы покажут заинтересованность в создании подобных зон, сообщила главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко на брифинге 23 июня.

По ее словам, вводить строгий контроль посещения ресторанов только теми, кто привит или имеет антитела, как это сделали в Москве, в Нижегородской области не планируется.

«Запрещать, конечно, мы не будем. Но если рестораторы выступят с инициативой сделать в точках общепита территорию, свободную от ковида, наподобие зала для некурящих, - мы эту идею рассмотрим и подумаем, как сделать так, чтобы ничьи права при этом не были нарушены» - прокомментировала Наталия Кучеренко.

Ранее сообщалось, что плановая медицинская помощь в Нижегородской области будет продолжать оказываться всем, не зависимо от наличия прививки от ковида.