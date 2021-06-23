Нижний Новгород стал одним из самых «опаздывающих» городов России

Нижний Новгород занял пятое место в рейтинге самых «опаздывающих» городов России. Об этом сообщают сервисы «Ситимобил» и ResearchMe, они провели совместное исследование.

По результатам опроса более 80% нижегородцев опаздывают часто. Среди основных причин были названы большие интервалы движения общественного транспорта и пробки.

Кроме того, 14% честных жителей города признались, что просто любят поспать, еще столько же — слишком долго собираются.

Согласно данным опроса, первое место заняла Москва. Второе место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону. На третьей строчке расположилась Уфа, а на четвертой – Казань.

Напомним, что огромные пробки образовались на въезд в Нижний Новгород в районе Ольгинской развязки. Накануне правительство Нижегородской области объявило о том, что 25 июня будет открыт для движения виадук на Ольгинской развязке. Нижегородцы, которым часто приходится здесь ездить, очень обрадовались - наконец-то скоро станет полегче с пробками. Однако радость эта оказалась недолгой: уже к вечеру 22 июня на въезд в Нижний Новгород все встало намертво. Даже ближе к полуночи заторы сохранялись и подсвечивались вишневым цветом на «Яндекс. пробках».