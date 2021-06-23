В Нижегородской области не будут отменять плановую медпомощь непривитым пациентам. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области будет оказывать плановую медицинскую помощь всем жителям региона, не зависимо от наличия прививки от COVID-19. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня.

«Плановую помощь мы отменять не будем, как это сделали в Москве. Этот вопрос мы обсуждали на прошлой неделе с руководящим составом минздрава оценивали все риски, оценивали ситуацию, как она может дальше разворачиваться. Да, будет перенастройка маршрутов, перераспределние пациентов – может быть, в менее привычные медицинские организации, но плановая помощь сворачиваться не будет», - пояснил министр.

Также он подчеркнул, что в Нижегородской области не будут отменять диспансеризацию, в том числе постковидную, которая уже началась в тестовом режиме.