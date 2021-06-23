Ещё у 269 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

За сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего, по данным на 23 июня 2021 года, зарегистрировано 122 255 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 122 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 115 124 жителя региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 022 – за последние сутки умерло ещё двадцать два нижегородца.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 555 новых случаев), Московской области (1 871 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 065 новых случая).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.