Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижегородской областной детской больнице

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Нижегородской областной детской больнице. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Пункт вакцинации открыт для удобства вакцинации сотрудников Нижегородской областной детской клинической больницы, взрослых, которые госпитализируются вместе с детьми или сопровождают юных пациентов на приемах в консультативно-диагностическом центре. Но привиться здесь могут все желающие при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений», - сообщила главный врач НОДКБ Инна Кондратьева.

Вакцинация пройдет 23 и 24 июня, с 10.00 до 13.00, далее – в зависимости от потребности.

Всем желающим сделать прививку от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС. Также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов проведет прямой эфир в среду, 23 июня, в 14.30. На нем он расскажет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, вакцинации и ограничениях, действующих в связи с пандемией