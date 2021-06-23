Нижегородка с пересаженными поджелудочной и почкой родила здорового ребенка

Жительница Нижнего Новгорода, которой пересадили несколько органов, родила здорового ребенка в понедельник, 21 июня. Новорожденной девочке дали имя Виктория. Об этом сообщает в своем Instagramзамгубернатора региона и министр здравоохранения Давид-Мелик Гусейнов.

- Наши три учреждения сделали чудо: ПОМЦ, ПИМУ и перинатальный центр в городе Дзержинске!», - поделился в своем Instagram замгубернатора Нижегородской области.

В родах принимали участие бригады ПОМЦа, ПИМУ и Дзержинского перинатального центра.

Сейчас мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, за их здоровьем наблюдают врачи, а ребенку оказывается необходимая поддержка для рожденных раньше срока.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов проведет прямой эфир в среду, 23 июня, в 14.30. На нем он расскажет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, вакцинации и ограничениях, действующих в связи с пандемией