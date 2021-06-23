Огромные пробки образовались на въезд в Нижний Новгород в районе Ольгинской развязки. Фото: Яндекс.Пробки

Накануне правительство Нижегородской области объявило о том, что 25 июня будет открыт для движения виадук на Ольгинской развязке. Нижегородцы, которым часто приходится здесь ездить, очень обрадовались - наконец-то скоро станет полегче с пробками. Однако радость эта оказалась недолгой: уже к вечеру 22 июня на въезд в Нижний Новгород все встало намертво. Даже ближе к полуночи заторы сохранялись и подсвечивались вишневым цветом на «Яндекс. пробках»,

Сегодня утром ситуация не изменилась. Со стороны Арзамасской трассы трехкилометровая пробка начинается от самого Ближнего Борисова, а со стороны Богородска затор растянулся на 2,5 километра.

«Теперь въезд в город парализован! Со стороны Богородска и со стороны Арзамаса открыли часть новой дороги, и стало еще хуже… Это просто невыносимо, правда. Больше года стоим, и после обещаний улучшения происходит обратное. Пожалуйста, примите меры», - пожаловалась в Instagram регионального минтранса нижегородка Надежда Старостина.

Вероятно, ухудшение дорожной ситуации здесь связано с тем, что сейчас на участках Ольгинской развязки укладывают асфальт. Напомним, после открытия виадука схема движения здесь изменится: здесь уберут светофор и откроют дополнительные участки дорог.