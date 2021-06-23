20-летний парень утонул на озере Щелоковского хутора 22 июня

За несколько дней на Щелоковском хуторе утонули два человека. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

20-летний молодой человек утонул в озере на Щелоковском хуторе Нижнего Новгорода 22 июня. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Инцидент произошел на втором озере. Тело погибшего извлек из водоема матрос-спасатель МКУ «Управления ГОЧС г. Н. Новгорода». Обстоятельства происшествия уточняются", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что это второй трагический случай гибели людей на озерах Щелоковского хутора за последние несколько дней. В минувшую субботу здесь на глазах у многочисленных отдыхающих утонул 14-летний подросток.

В Нижегородской области стоит аномальная жара, из-за чего люди предпочитают проводить время вблизи водоемов. В последнее время в регионе серьезно возросло количество происшествий на воде. По данным регионального управления МЧС, только за последнюю неделю в Нижегородской области утонули десять человек, двое из них - подростки.

Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды по городским пляжам и напоминают нижегородцам правила безопасного поведения у воды: купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки и не устраивайте в воде игр с захватами.