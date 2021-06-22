Давид Мелик-Гусейнов расскажет о вакцинации в прямом эфире

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов проведет прямой эфир в среду, 23 июня, в 14.30. На нем он расскажет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, вакцинации и ограничениях, действующих в связи с пандемией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР, а все желающие зрители прямого эфира смогут задать свои вопросы.

Стоит отметить, что своей основной задачей Центр управления регионом Нижегородской области ставит обеспечение прямой и эффективной коммуникации между жителями и властью для того, чтобы решить все проблемные вопросы и предотвратить их в будущем.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Министр выразил желание, чтобы Нижегородская область стала одной из первых территорий свободных от коронавируса, и жизнь здесь пришла в привычный для всех ритм.