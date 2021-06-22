Опасные микроорганизмы нашли в нижегородском молоке

В лаборатории ФГБУ «Нижегородский РЦР» выявили молоко с опасными микроорганизмами. Об этом сообщила Пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Высокий уровень КОЕ МАФАнМ является показателем того, что в молочной продукции содержатся и размножаются микроорганизмы. Так, чем выше общая микробная обсемененность в пищевом продукте, тем больше вероятность присутствия в нем патогенных бактерий.

Причинами возникновения таких микроорганизмов в молоке могут быть плохие гигиенические условия производства, некачественное сырье, а также отсутствие надлежащих условий хранения продукта после его изготовления.

Результаты исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для того, чтобы были приняты мер в отношении некачественной продукции.

Напомним, что ранее в полукопченой колбасе «Бутербродная» нижегородского производителя был обнаружен мясной клей. Несоответствие по показателю качества выявили в образце «Готовая мясная продукция. Продукт из мяса птицы, изделия колбасные полукопченые - колбаса полукопченая "Бутербродная" охлажденная».